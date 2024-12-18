ЄС відкриє переговорні кластери з Україною про вступ у 2025 році: подробиці

Відомо, що подальші кластери будуть відкриватися упродовж наступного року.

Фон дер Ляєн наголосила, що Україна демонструє значний прогрес на шляху до членства в Євросоюзі, і цей прогрес має бути належно оцінений.

"Якщо вони (українці, - ред.) будуть надалі дотримуватися цих зусиль, ми маємо бути готовими відкрити переговори навколо фундаментального кластера на початку 2025 року і (відкрити, - ред.) інші кластери впродовж цього ж року", - наголосила вона.

Президентка Єврокомісії також звернула увагу на важливість того, щоб українці знали, що їхні старання ведуть до європейського майбутнього.

"Українці борються зараз за майбутнє в Європейському Союзі, і вони мають знати, що їх зусилля винагороджуються і що прапор України буде майоріти у серці ЄС", - підкреслила вона.

Вступ України в ЄС

Після офіційного початку переговорів про вступ 25 червня 2024 року, країна зосередилася на гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та впровадженні необхідних реформ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року. Він підкреслив, що уряд активно працює над виконанням необхідних критеріїв для членства в ЄС.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, говорячи про цілі його країни під час головування у Раді Європейського союзу, зазначив, що планується зосередження на забезпеченні ефективного темпу розширення організації.

Окрім України, активно йдуть на шляху до повної та остаточної євроінтеграції також й Молдова. Подробиці про плани Польщі під час свого головування у Раді ЄС - у матеріалі РБК-Україна.