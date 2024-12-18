ЕС откроет переговорные кластеры с Украиной о вступлении в 2025 году: подробности

Известно, что дальнейшие кластеры будут открываться в течение следующего года.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина демонстрирует значительный прогресс на пути к членству в Евросоюзе, и этот прогресс должен быть оценен по достоинству.

"Если они (украинцы, - ред.) будут в дальнейшем придерживаться этих усилий, мы должны быть готовы открыть переговоры вокруг фундаментального кластера в начале 2025 года и (открыть, - ред.) другие кластеры в течение этого же года", - подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии также обратила внимание на важность того, чтобы украинцы знали, что их старания ведут к европейскому будущему.

"Украинцы борются сейчас за будущее в Европейском Союзе, и они должны знать, что их усилия вознаграждаются и что флаг Украины будет развеваться в сердце ЕС", - подчеркнула она.

Вступление Украины в ЕС

После официального начала переговоров о вступлении 25 июня 2024 года, страна сосредоточилась на гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами и внедрении необходимых реформ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2025 года. Он подчеркнул, что правительство активно работает над выполнением необходимых критериев для членства в ЕС.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о целях его страны во время председательства в Совете Европейского союза, отметил, что планируется сосредоточение на обеспечении эффективного темпа расширения организации.

Кроме Украины, активно идут на пути к полной и окончательной евроинтеграции также и Молдова. Подробности о планах Польши во время своего председательства в Совете ЕС - в материале РБК-Украина.