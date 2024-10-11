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Дуда назвав пріоритет Польщі під час головування в ЄС, стосується України

П'ятниця 11 жовтня 2024 22:55
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Дуда назвав пріоритет Польщі під час головування в ЄС, стосується України Фото: Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Польща з 1 січня 2025 буде головувати в ЄС. Її пріоритетом буде євроінтеграція України і політика "відкритих дверей" для нових країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда виступаючи перед журналістами.

"Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС", - розповів Дуда.

За його словами, він вже представив пріоритети Польського головування в ЄС у першій половині наступного року іншим лідерам країн. Зокрема, мова про зміцнення трансатлантичних зв’язків між ЄС і США.

"Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про «відкриті двері» в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан", - зазначив Дуда.

Вступ України до ЄС

Літом 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, а вже у 2023 році Союз підтримав відкриття переговорів.

Цього літа Європейська комісія закликала країни-члени політичного блоку розпочати діалог щодо інтеграції України та Молдови.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю РБК-Україна, що переговори по всіх напрямках щодо вступу до Європейського Союзу вкладені в графік на 2024-2025 роки. Наступного року обговорюватимуть "фундаментальні правила".

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