Дуда назвав пріоритет Польщі під час головування в ЄС, стосується України

Польща з 1 січня 2025 буде головувати в ЄС. Її пріоритетом буде євроінтеграція України і політика "відкритих дверей" для нових країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда виступаючи перед журналістами.

"Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС", - розповів Дуда.

За його словами, він вже представив пріоритети Польського головування в ЄС у першій половині наступного року іншим лідерам країн. Зокрема, мова про зміцнення трансатлантичних зв’язків між ЄС і США.

"Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про «відкриті двері» в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан", - зазначив Дуда.