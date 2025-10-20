ЄС відкинув пропозицію Трампа про відмову України від Донбасу

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Україна не повинна віддавати свої території в рамках мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Якщо ми просто віддамо території, це дасть всім зрозуміти, що можна просто застосувати силу проти своїх сусідів і отримати те, що хочеш. Я вважаю, що це дуже небезпечно", - наголосила вона.

Заява Каллас пролунала після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф закликав президента України Володимира Зеленського віддати Донбас в рамках угоди про припинення вогню.

При цьому президент США заявив в неділю, 19 жовтня, що Росія збереже частину території, яку вона захопила під час війни.

Лідери ЄС підтримали Зеленського після зустрічі в Білому домі, яка, за словами однієї з осіб, обізнаних про перебіг зустрічі, залишила українську сторону "незадоволеною". Європейські лідери були обережними у своїх заявах про те, що Україна повинна зберегти всю свою територію в рамках угоди.

"Одне питання - що можна відвоювати, але інше питання - що ви визнаєте територією іншої країни? Я походжу з країни, яка була окупована протягом 50 років, але більшість країн світу не визнавали її російською територією. І це також мало велике значення", - наголосила Каллас.