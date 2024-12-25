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ЄС виділив Україні ще 150 млн євро, частина коштів піде на шкільне харчування

Середа 25 грудня 2024 13:37
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ЄС виділив Україні ще 150 млн євро, частина коштів піде на шкільне харчування Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) виділив Україні 150 млн євро (156,29 млн доларів). Частина коштів буде спрямована на забезпечення безкоштовного харчування у школах для дітей 1-4 класів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

Як пояснив Шмигаль, це вже другий транш з боку ЄС в межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання 300 млн євро (312,58 млн доларів).

Кошти будуть спрямовані:

  • як й згадувалось вище, на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів;
  • відновлення інфраструктури;
  • підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

Допомоги Україні з боку ЄС

У лютому поточного року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до нього програма підтримки нашої України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

Минулого тижня Київ отримав транш на 4,1 млрд євро за вищезгаданою програмою. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро.

За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, у грудні Україна розраховує отримати близько 8,5 млрд доларів міжнародної допомоги.

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