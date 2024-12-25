ЄС виділив Україні ще 150 млн євро, частина коштів піде на шкільне харчування
Європейський союз (ЄС) виділив Україні 150 млн євро (156,29 млн доларів). Частина коштів буде спрямована на забезпечення безкоштовного харчування у школах для дітей 1-4 класів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.
Як пояснив Шмигаль, це вже другий транш з боку ЄС в межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання 300 млн євро (312,58 млн доларів).
Кошти будуть спрямовані:
- як й згадувалось вище, на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів;
- відновлення інфраструктури;
- підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.
Допомоги Україні з боку ЄС
У лютому поточного року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до нього програма підтримки нашої України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.
Минулого тижня Київ отримав транш на 4,1 млрд євро за вищезгаданою програмою. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро.
За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, у грудні Україна розраховує отримати близько 8,5 млрд доларів міжнародної допомоги.
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