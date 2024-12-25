ЕС выделил Украине еще 150 млн евро, часть средств пойдет на школьное питание
Европейский союз (ЕС) выделил Украине 150 млн евро (156,29 млн долларов). Часть средств будет направлена на обеспечение бесплатного питания в школах для детей 1-4 классов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
Как пояснил Шмыгаль, это уже второй транш со стороны ЕС в рамках соглашения по поддержке быстрого восстановления, которое предусматривает предоставление 300 млн евро (312,58 млн долларов).
Средства будут направлены:
- как и упоминалось выше, на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов;
- восстановление инфраструктуры;
- поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.
Помощь Украине со стороны ЕС
В феврале текущего года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. В соответствии с ним программа поддержки нашей Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.
На прошлой неделе Киев получил транш на 4,1 млрд евро по вышеупомянутой программе. Общий объем помощи в 2024 году достиг 16,1 млрд евро.
По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, в декабре Украина рассчитывает получить около 8,5 млрд долларов международной помощи.
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