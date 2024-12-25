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ЕС выделил Украине еще 150 млн евро, часть средств пойдет на школьное питание

Среда 25 декабря 2024 13:37
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ЕС выделил Украине еще 150 млн евро, часть средств пойдет на школьное питание Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) выделил Украине 150 млн евро (156,29 млн долларов). Часть средств будет направлена на обеспечение бесплатного питания в школах для детей 1-4 классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Как пояснил Шмыгаль, это уже второй транш со стороны ЕС в рамках соглашения по поддержке быстрого восстановления, которое предусматривает предоставление 300 млн евро (312,58 млн долларов).

Средства будут направлены:

  • как и упоминалось выше, на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов;
  • восстановление инфраструктуры;
  • поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.

Помощь Украине со стороны ЕС

В феврале текущего года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. В соответствии с ним программа поддержки нашей Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

На прошлой неделе Киев получил транш на 4,1 млрд евро по вышеупомянутой программе. Общий объем помощи в 2024 году достиг 16,1 млрд евро.

По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, в декабре Украина рассчитывает получить около 8,5 млрд долларов международной помощи.

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