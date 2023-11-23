ЕС выделил Венгрии 900 млн евро: как это поможет разблокировать помощь Украине

Еврокомиссия утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро в рамках ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления. ЕС пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее Еврокомиссия исключила Венгрию из постпандемического экономического стимулирования блока из-за опасений по поводу коррупции и отказа от демократических сдержек и противовесов под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

В свою очередь, Венгрия заблокировала решения ЕС, которые ожидались в следующем месяце, о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро до 2027 года и начале переговоров о вступлении с Киевом. Будапешт также заморозил план по предоставлению Киеву военной помощи ЕС в размере 20 млрд евро и выступает против санкций в отношении России за ведение войны.

Поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины, которая с февраля 2022 года изо всех сил пытается отразить полномасштабное российское вторжение.

Орбан, который рекламирует свои связи с Москвой, говорит, что Венгрия не более коррумпирована, чем другие страны ЕС.

Будапешт развернул рекламную кампанию, очерняющую Европейскую комиссию, а партия Орбана "Фидес" продвигает законопроект о "защите национального суверенитета" от иностранного вмешательства - оба шага повышают ставки в столкновениях Венгрии с ЕС.

Торг с Венгрией

Авансовые платежи, которые не требуют соблюдения условий верховенства закона, которые в противном случае были бы связаны с финансовой помощью ЕС, подпадают под действие RePowerEU, части постпандемического стимулирования ЕС, призванного поддержать энергетический переход от ископаемого топлива.

Чиновники ЕС заявили, что измененный план восстановления Венгрии стоит в общей сложности 10,4 млрд евро на несколько лет - или около 5% ВВП Венгрии в 2023 году - включая 4,6 млрд евро в рамках RePowerEU: 0,7 млрд евро в виде грантов и 3,9 млрд в виде кредитов.

Чиновники ЕС заявили, что Венгрия будет использовать деньги RePowerEU для модернизации своего электроэнергетического сектора посредством интеллектуальных счетчиков и цифровизации энергетических компаний.

Решение Еврокомиссии дать добро на измененный план восстановления Венгрии теперь должно быть одобрено другими странами ЕС, возможно, уже во время переговоров 8 декабря между министрами финансов 27 стран-членов ЕС.

Чиновники ЕС ожидают, что в следующем году последуют два платежа на сумму около 460 млн евро каждый.

Чиновники настаивали на том, что Венгрия должна выполнить условия ЕС по борьбе с коррупцией и обеспечению независимости судебной системы, среди прочего, чтобы получить доступ к дополнительным средствам.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.