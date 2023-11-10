Орбан виступив проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Європейський Союз не повинен розпочинати переговори про членство з Україною. Це "чітка позиція" Угорщини щодо цього питання.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Націоналіст Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, заявив, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, призупинених для Угорщини через питання верховенства закону, жодним чином не може бути пов'язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Переговори про членство не повинні розпочинатися, це чітка позиція Угорщини", - сказав Орбан.

При цьому він додав, що Брюссель "заборгував Угорщині гроші".

"Я хотів би дуже ясно дати зрозуміти, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом комерційного правочину... Це не може бути пов'язане з питанням про кошти, які Угорщина має право отримати", - сказав він.

Лідери країн ЄС мають у середині грудня ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Комісії запросити Київ розпочати переговори про членство, як тільки він виконає остаточні умови.

Будь-яке таке рішення потребує одностайності 27 членів блоку, при цьому Угорщина розглядається як головна потенційна перешкода.

Економічна криза в Угорщині

Цього року Орбан зіткнувся з економічною стагнацією і бюджетним дефіцитом, що зростає, оскільки країна долає найвищі в Європі темпи інфляції, які в першому кварталі перевищили 25%. Інвестори уважно стежать за переговорами Будапешта з Брюсселем щодо фондів ЄС.

Орбан мав багато запеклих сутичок з ЄС та його виконавчим органом, Європейською комісією, через посилення державного контролю в Будапешті над неурядовими організаціями, науковцями, ЗМІ та судами, а також через закон, який обмежує права ЛГБТ.

Переговори щодо вступу до ЄС

Нагадаємо, у своєму звіті 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для початку переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Детально про вступні переговори України в ЄС у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають ворожою. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців до категорії ворожих країн.