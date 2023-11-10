ЄС має "план Б" для виділення Україні 50 млрд євро у разі вето Угорщини, - Reuters

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні допомогу у розмірі 50 млрд євро. Брюсселю набридло, що Віктор Орбан тримає всіх у заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Брюссель запропонував продовжити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати в міру загострення війни, а 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакетом на саміті 14-15 грудня.

Але дехто побоюється, що допомогу може заблокувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який рекламував свої зв'язки з Москвою і заперечував проти подібної підтримки в минулому. Такі виплати із загального бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.

Якщо Будапешт дійсно скористається своїм вето, блок має спосіб обійти це, попросивши кожен з інших урядів ЄС розробити свій власний пакет допомоги з Києвом. Загалом двосторонні пакти складуть одну й ту саму суму.

"Угорщина ризикує переоцінити свій успіх. Ми б віддали перевагу, щоб вони були на борту, але настає момент, коли людям набридає Будапешт, який тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях втомливий, але він у нас є, якщо знадобиться", - сказав один із чиновників. ЕС.

Другий представник ЄС, який також говорив на умовах анонімності, погодився із цим. "Питання грошей для України так чи інакше буде вирішено, Київ отримає підтримку ЄС", - сказав урядовець.

"Якщо Угорщина стане перешкодою для досягнення необхідної одностайності, щоб зробити це через бюджет ЄС, держави-члени знайдуть інший шлях, наприклад міжурядову угоду або національні гарантії", - додав він.

Позиція Угорщини

Минулого року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 млрд євро у 2023 році.

Після кількох місяців суперечок Будапешт, нарешті, погодився на пакет, вигравши, за його словами, поступки від блоку за допомогою Угорщини, і почувши, що ЄС у будь-якому випадку використовуватиме аналогічний обхідний шлях, щоб провести його.

На питання, чи піде ЄС знову цим шляхом, якщо Угорщина заблокує блокування, єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс відповів цього тижня:

"Минулого року ми справді обговорювали "План Б"... Але минулого року нам вдалося уникнути цього сценарію. Я сподіваюся, що цього року нам вдасться уникнути цього сценарію".

Перебуваючи при владі понад десять років, популіст і націоналіст Орбан залучений до все більш запеклих битв з іншими членами ЄС з низки питань, включаючи демократичні стандарти, зовнішню політику, міграцію та права ЛГБТ.

Допомога на 50 млрд євро

Нагадаємо, у червні Єврокомісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким будуть надані гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року.

Механізм замінить поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги (MFA+), термін дії яких закінчується наприкінці 2023 року.

Зазначимо, Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають за ворожу. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців у категорію ворожих країн.

Нагадаємо, Угорщина постійно намагається блокувати санкції Європейського Союзу проти Росії та близьких до Путіна олігархів.