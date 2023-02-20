ЄС виділив фінансову допомогу на розвиток цифрових послуг в Україні

Європейський союз виділяє 17,4 млн євро на цифровізацію та запускає проєкт "Цифрова трансформація для України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федоров зазначив, що це допоможе нам цифровізувати ще більше послуг, вдосконалити "Дію", посилити обмін даними між реєстрами, покращити електронну ідентифікацію.

"Працюватимемо над ним разом з Естонською академією електронного управління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Мінцифри працює над тим, аби послуги, які пов'язані з

консульствами та нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені. Така робота ведеться спільно з МЗС та Мін'юстом.

Країни Євросоюзу вже у березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів, які надаватимуть Україні.

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