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ЄС виділив фінансову допомогу на розвиток цифрових послуг в Україні

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз виділяє 17,4 млн євро на цифровізацію та запускає проєкт "Цифрова трансформація для України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Працюватимемо над ним разом з Естонською академією електронного управління", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що це допоможе нам цифровізувати ще більше послуг, вдосконалити "Дію", посилити обмін даними між реєстрами, покращити електронну ідентифікацію.

"А ще - розвинути систему електронного управління, щоб кримінальні справи розглядали прозоро", - додав міністр.

Федоров подякував ЄС за виділені 17,4 млн євро та постійну підтримку України.

Нагадаємо, що Мінцифри працює над тим, аби послуги, які пов'язані з
консульствами та нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені. Така робота ведеться спільно з МЗС та Мін'юстом.

Країни Євросоюзу вже у березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів, які надаватимуть Україні.

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