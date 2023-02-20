ЕС выделил финансовую помощь на развитие цифровых услуг в Украине

"Будем работать над ним вместе с Эстонской академией электронного управления", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что это поможет нам цифровизировать еще больше услуг, усовершенствовать "Дію", усилить обмен данными между реестрами, улучшить электронную идентификацию.

"А еще – развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно", - добавил министр.

Федоров поблагодарил ЕС за выделенные 17,4 млн евро и постоянную поддержку Украины.