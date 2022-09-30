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ЄС виділив 2,5 млрд євро на зброю для української армії, - Генштаб

Фото: ЄС виділив 2,5 млрд євро на зброю для української армії (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС профінансував військову допомогу на суму 2,5 мільярди євро на потреби ЗСУ. Мова йде про зброю та амуніцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Про постачання зброї та амуніції зазвичай не прийнято говорити багато. Але сама лише цифра у 2,5 млрд євро відповідного фінансуванням з боку Євросоюзу промовисто свідчить про вагу цієї допомоги", - заявили у Генштабі.

Представники ЗСУ, МВС, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та Міністерства юстиції України отримують бронежилети, аптечки, транспорт, інше обладнання та програмне забезпечення.

"При цьому ЄС вперше в своїй історії фінансує постачання летальної зброї країні, що зазнала нападу", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні.

Також, Шольц пропонує розподілити між країнами задачі по допомозі Україні.

Пізніше стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

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