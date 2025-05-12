ЄС виділить Україні 900 млн євро за рахунок активів Росії: куди підуть кошти

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабної війни західні держави прийняли рішення заморозити приблизно 300 млрд доларів, які належать Центральному банку Російської Федерації. Основна частина цих коштів розміщується в межах ЄС, зокрема в бельгійській фінансовій установі Euroclear, що займається клірингом. Інші кошти перебувають у Сполучених Штатах Америки (США), Японії та державах, які входять до G7

Активи й надалі залишаються під арештом. Представники країн G7 неодноразово наголошували, що розмороження не відбудеться доти, доки Росія не компенсує Україні завдану шкоду. Водночас ЄС уже почав спрямовувати дохід, отриманий від заморожених активів, на підтримку України.

Нещодавно голова українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що Японія надасть Україні 3 млрд доларів за рахунок російських активів.

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