ЕС выделит Украине 900 млн евро за счет активов России: куда пойдут средства

Как отметил Фрис, поддержка Украины, которую предоставят в течение ближайших двух недель, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

"Таким образом, ЕС выделил всего 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", - добавил он.

Фрис отметил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в "самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотников и ракет".