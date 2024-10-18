ЄС виділить новий транш Україні за програмою на 50 млрд євро до кінця року
Європейський Союз виділить новий транш для України у рамках програми Ukraine Facility до кінця року. Сума нового пакета поки невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн після закінчення засідання Європейської ради.
Вона заявила, що ЄС допоможе Україні відновитися після війни та підтримає на шляху до членства.
За словами президентки Єврокомісії, Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно є український план, який включає важливі реформи для цього шляху вступу.
"І він (план, - ред.) підтримується 50 млрд євро, які виділяються на підставі досягнень у реформах. Це 50 млрд євро на чотири роки - 2024-2027. Ми бачимо значний прогрес і завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько 12 млрд євро і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Вона не вказала суму траншу, який отримає Україна.
Програма на 50 млрд євро
Нагадаємо, у лютому 2023 року Європарламент схвалив програму підтримки України Ukraine Facility. Вона передбачає виділення для України 50 млрд євро протягом чотирьох років.
У червні Україна та ЄС уклали відповідну кредитну угоду в рамках програми Ukraine Facility.
Україна отримала транш у розмірі 4,2 млрд євро від Європейського Союзу у програми у серпні. Гроші спрямували на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
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