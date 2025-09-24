ЄС виділить близько 200 млн євро на шкільні обіди в Україні

Євросоюз профінансує харчування українських школярів на суму близько 200 мільйонів євро. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також додала, що викрадення українських дітей РФ є злочином, який потребує рішучої міжнародної відповіді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ глави ЄК в Нью-Йорку.

Під час виступу на конференції "Відновлення дитинства та людяності - просування миру в Україні через повернення українських дітей" глава ЄК заявила про підтримку України.

"Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів", - заявила фон дер Ляєн.

Окрім цього, чиновниця пообіцяла допомогти Україні в питанні повернення дітей, яких Росія цинічно викрала та депортувала на свою територію.

"Ми не зупинимося поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі", - сказала голова ЄК.

Також ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяють понад 10 мільйонів євро, аби повернені українські діти могли "одужати, навчатися та знову мріяти".

Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС вже наклав санкції на понад 50 осіб, причетних до викрадення дітей.

"Ця боротьба не є виключно справою України. Вона вимагає рішучості всього світу, щоб максимально посилити тиск на Росію", - повідомила посадовиця.

Фон дер Ляєн наголосила, що наразі понад 1,5 мільйона українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях та "ростуть у тіні примусової русифікації".

"Це не лише військовий злочин. Це спроба знищити ідентичність України. Вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імен, мови, спогадів і замінити їх брехнею. Однак у цій темряві є історії надії", - додала президентка Єврокомісії.