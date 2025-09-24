ЕС выделит около 200 млн евро на школьные обеды в Украине

Евросоюз профинансирует питание украинских школьников на сумму около 200 миллионов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также добавила, что похищение украинских детей РФ является преступлением, которое требует решительного международного ответа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ЕК в Нью-Йорке.

Во время выступления на конференции "Восстановление детства и человечности - продвижение мира в Украине через возвращение украинских детей" глава ЕК заявила о поддержке Украины.

"Европейский Союз поддерживает Украину. Поэтому я с радостью сообщаю сегодня, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьных обедов", - заявила фон дер Ляйен.

Кроме этого, чиновница пообещала помочь Украине в вопросе возвращения детей, которых Россия цинично похитила и депортировала на свою территорию.

"Мы не остановимся, пока дети Украины не вернутся домой. Наше обязательство касается всех, кто все еще находится в плену на чужой земле", - сказала глава ЕК.

Также ЕС совместно с ЮНИСЕФ выделяют более 10 миллионов евро, чтобы возвращенные украинские дети могли "выздороветь, учиться и снова мечтать".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС уже наложил санкции на более 50 человек, причастных к похищению детей.

"Эта борьба не является исключительно делом Украины. Она требует решимости всего мира, чтобы максимально усилить давление на Россию", - сообщила чиновница.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас более 1,5 миллиона украинских детей находятся на временно оккупированных территориях и "растут в тени принудительной русификации".

"Это не только военное преступление. Это попытка уничтожить идентичность Украины. Украсть ее будущее, похитив ее детей. Лишить их имен, языка, воспоминаний и заменить их ложью. Однако в этой темноте есть истории надежды", - добавила президент Еврокомиссии.