ЄС виділить до 80 млн євро Греції на виробництво боєприпасів для України, - ЗМІ

"Ця сума буде отримана за рахунок виділення європейських фондів у контексті кроків, зроблених для зміцнення європейської оборонної промисловості, виходячи зі збільшених потреб у сфері оборони", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що рішення про запуск конкретної програми Hellenic Defense Systems (грецька оборонна компанія - ред.) було ухвалено після візиту минулої п'ятниці до нашої країни комісара з внутрішнього ринку Європейського союзу Тьєррі Бретона.

Єврокомісар Тьєррі Бретон перебував у Греції в рамках неофіційного туру одинадцятьма країнами ЄС, метою якого було вивчити та оцінити можливості використання існуючих об'єктів оборонної промисловості для збільшення виробництва боєприпасів, щоб продовжити підтримку України.

Бретон у супроводі міністра національної оборони Нікоса Панайотопулоса та технічної групи ЄС відвідав Hellenic Defense Systems, де було проведено презентацію виробничих можливостей компанії, особливо щодо виробництва 155-мм снарядів.

"У своїх виступах учора в Брюсселі Тьєррі Бретон наголосив, що є виробничі можливості з боку Греції та є гостра потреба в оновленні обладнання України, а також що є готовність до участі та співпраці з боку всіх - у тому числі й Греції", - повідомляє Pronews.