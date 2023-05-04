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ЕС выделит до 80 млн евро Греции на производство боеприпасов для Украины, - СМИ

Фото: Военный ВСУ и снаряды (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз выделит до 80 миллионов евро греческим оборонным компаниям по производству боеприпасов, которые отправят армии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pronews.gr.

"Эта сумма будет получена за счет выделения европейских фондов в контексте шагов, предпринятых для укрепления европейской оборонной промышленности исходя из возросших потребностей в сфере обороны", - говорится в материале.

Отмечается, что решение о запуске конкретной программы Hellenic Defense Systems (греческая оборонная компания – ред.) было принято после визита в прошлую пятницу в нашу страну комиссара по внутреннему рынку Европейского союза Тьерри Бретона.

Еврокомиссар Тьерри Бретон находился в Греции в рамках неофициального тура одиннадцатью странами ЕС, целью которого было изучить и оценить возможность использования существующих объектов оборонной промышленности для увеличения производства боеприпасов, чтобы продолжить поддержку Украины.

Бретон в сопровождении министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса и технической группы ЕС посетил Hellenic Defense Systems, где была проведена презентация производственных возможностей компании, особенно по производству 155-мм снарядов.

"В своих выступлениях вчера в Брюсселе Тьерри Бретон подчеркнул, что есть производственные возможности со стороны Греции и есть острая потребность в обновлении оборудования Украины, а также готовность к участию и сотрудничеству со стороны всех - в том числе и Греции", - сообщает Pronews.

Напомним, что страны Евросоюза приступят к отправке Украине боеприпасов на миллиард евро со своих складов уже сейчас.

Ранее сообщалось, что страны ЕС несколько раз не смогли договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины.

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