ЕС выделит до 80 млн евро Греции на производство боеприпасов для Украины, - СМИ

"Эта сумма будет получена за счет выделения европейских фондов в контексте шагов, предпринятых для укрепления европейской оборонной промышленности исходя из возросших потребностей в сфере обороны", - говорится в материале.

Отмечается, что решение о запуске конкретной программы Hellenic Defense Systems (греческая оборонная компания – ред.) было принято после визита в прошлую пятницу в нашу страну комиссара по внутреннему рынку Европейского союза Тьерри Бретона.

Еврокомиссар Тьерри Бретон находился в Греции в рамках неофициального тура одиннадцатью странами ЕС, целью которого было изучить и оценить возможность использования существующих объектов оборонной промышленности для увеличения производства боеприпасов, чтобы продолжить поддержку Украины.

Бретон в сопровождении министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса и технической группы ЕС посетил Hellenic Defense Systems, где была проведена презентация производственных возможностей компании, особенно по производству 155-мм снарядов.

"В своих выступлениях вчера в Брюсселе Тьерри Бретон подчеркнул, что есть производственные возможности со стороны Греции и есть острая потребность в обновлении оборудования Украины, а также готовность к участию и сотрудничеству со стороны всех - в том числе и Греции", - сообщает Pronews.