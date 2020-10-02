ЕС вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели, - Меркель

Европейский союз (ЕС) подождет заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным. После этого ЕС вернется к этой теме.

Об этом заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает AFP.

Она сообщила, что к обсуждению вернутся через две недели. Меркель заявила, что Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и дал ясно понять, что применение химического оружия является серьезным нарушением международного права.

"Мы сейчас дождемся доклада ОЗХО и затем через две недели еще раз вернемся к теме в Европейском совете", - сообщила Меркель.

Ранее Германия назвала отравление Навального нарушением запрета на химоружие.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального было попыткой убийства.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель посетила Навального в клинике "Шарите".

Отметим, 23 сентября Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".