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Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике, - Spiegel

Берлин, Понедельник 28 сентября 2020 08:39
Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике, - Spiegel
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального. Он лечился после отравления в берлинской клинике "Шарите".

Об этом сообщает Spiegel.

Издание пишет, что это - признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело, не доведя его до конца.

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

Отметим, российский оппозиционер впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

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