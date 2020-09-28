Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике, - Spiegel

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального. Он лечился после отравления в берлинской клинике "Шарите".

Об этом сообщает Spiegel.

Издание пишет, что это - признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело, не доведя его до конца.

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

Отметим, российский оппозиционер впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".