ЄС повернеться до обговорення реакції на інцидент з Навальним через два тижні, - Меркель

Європейський союз (ЄС) почекає звіту Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) щодо інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Після цього ЄС повернеться до цієї теми.

Про це заявила на прес-конференції канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає AFP.

Вона повідомила, що до обговорення повернуться через два тижні. Меркель заявила, що Європейська рада одноголосно засудила спробу вбивства і дала ясно зрозуміти, що застосування хімічної зброї є серйозним порушенням міжнародного права.

"Ми зараз дочекаємося доповіді ОЗХЗ і потім через два тижні ще раз повернемося до теми в Європейській раді", - повідомила Меркель.

Раніше Німеччина назвала отруєння Навального порушенням заборони на хімічну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Навального в клініці "Шаріте".

Зазначимо, 23 вересня Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте".