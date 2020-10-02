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ЄС повернеться до обговорення реакції на інцидент з Навальним через два тижні, - Меркель

Автор: РБК-Україна

Європейський союз (ЄС) почекає звіту Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) щодо інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Після цього ЄС повернеться до цієї теми.

Про це заявила на прес-конференції канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає AFP.

Вона повідомила, що до обговорення повернуться через два тижні. Меркель заявила, що Європейська рада одноголосно засудила спробу вбивства і дала ясно зрозуміти, що застосування хімічної зброї є серйозним порушенням міжнародного права.

"Ми зараз дочекаємося доповіді ОЗХЗ і потім через два тижні ще раз повернемося до теми в Європейській раді", - повідомила Меркель.

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Раніше Німеччина назвала отруєння Навального порушенням заборони на хімічну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Навального в клініці "Шаріте".

Зазначимо, 23 вересня Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте".

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