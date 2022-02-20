ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, - Мишель

Новина українською →
Мюнхен, Воскресенье 20 февраля 2022 15:59
ЕС не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, - Мишель Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (Pool#OM/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, пока она проводит ракетные испытания и угрожает вторжением в Украину. Военная агрессия приведет к масштабным санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения в Украину есть большой вопрос, а хочет ли Кремль вообще идти на диалог с Западом по гарантиям безопасности.

"Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями", - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз твердо поддерживает Украину, суверенитет и ее территориальную целостность.

"Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за его возможного распространения на весь регион", - добавил Мишель.

Отметим, словосочетание "оливковая ветвь" в данном контексте использовано как символический атрибут мира, согласия и мудрости.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС уже сейчас ввести санкции против России из-за эскалации вокруг Украины.

А Британия пригрозила, что может запретить въезд российским олигархам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Шарль Мишель Вторжение России в Украину
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти