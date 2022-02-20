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ЄС не може вічно пропонувати "оливкову гілку" Росії, - Мішель

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Мюнхен, Неділя 20 лютого 2022 15:59
ЄС не може вічно пропонувати "оливкову гілку" Росії, - Мішель Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Pool#OM/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз не може вічно пропонувати "оливкову гілку" Росії, поки вона проводить ракетні випробування і загрожує вторгненням в Україну. Військова агресія призведе до масштабних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Європейської ради Шарля Мішеля на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, на тлі загострення на Донбасі і загрози російського вторгнення в Україну є велике питання, а чи хоче Кремль взагалі йти на діалог із Заходом щодо гарантій безпеки.

"Кілька днів тому їхні слова дали дуже маленький промінчик надії. Але їх дії приймають форму триваючого нарощування військової потужності, серйозних інцидентів на Донбасі, в тому числі і сьогодні. Ми не можемо вічно пропонувати оливкову гілку, поки Росія проводить ракетні випробування і продовжує накопичувати війська. Одне можна сказати напевно: якщо буде подальша військова агресія, ми відповімо масштабними санкціями", - зазначив Мішель.

Він підкреслив, що Євросоюз твердо підтримує Україну, суверенітет та її територіальну цілісність.

"Народ України зробив вільний вибір демократичних цінностей, верховенства закону і реформ, і це має велике значення. Але цей демократичний вибір сприймається Кремлем як екзистенціальна загроза через його можливе поширення на весь регіон", - додав Мішель.

Відзначимо, словосполучення "оливкова гілка" в даному контексті використано як символічний атрибут миру, злагоди і мудрості.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс закликав ЄС вже зараз ввести санкції проти Росії через ескалацію навколо України.

А Британія пригрозила, що може заборонити в'їзд російським олігархам.

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