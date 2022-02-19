ЕС должен ввести санкции против России уже сейчас, - глава МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией вокруг Украины. Направить Москве "политический сигнал" можно будет 21 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Он отметил, что в понедельник состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД.

"Если до понедельника мы не увидим никакого улучшения ситуации, мы должны обсудить (вопрос санкций - ред.), и мы должны действовать серьезно и послать этот политический сигнал", - заявил министр.

Ринкевичс уточнил, что принятие политического решения лишь запустит механизм, который включает в себя последующие юридические шаги. Предпринимать их ЕС должен "в тесной координации и сотрудничестве" с США, Великобританией и Канадой, уверен Ринкевичс.

Министр отметил, что Риге необходимо большее присутствие НАТО для ответа на дефицит безопасности, созданный Россией.