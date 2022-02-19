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ЕС должен ввести санкции против России уже сейчас, - глава МИД Латвии

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Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 23:32
ЕС должен ввести санкции против России уже сейчас, - глава МИД Латвии Фото: министр МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook. com edgars rinkevics)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией вокруг Украины. Направить Москве "политический сигнал" можно будет 21 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что в понедельник состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД.

"Если до понедельника мы не увидим никакого улучшения ситуации, мы должны обсудить (вопрос санкций - ред.), и мы должны действовать серьезно и послать этот политический сигнал", - заявил министр.

Ринкевичс уточнил, что принятие политического решения лишь запустит механизм, который включает в себя последующие юридические шаги. Предпринимать их ЕС должен "в тесной координации и сотрудничестве" с США, Великобританией и Канадой, уверен Ринкевичс.

Министр отметил, что Риге необходимо большее присутствие НАТО для ответа на дефицит безопасности, созданный Россией.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС введет санкции против России в случае признания ею "ЛДНР".

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Кроме того, ЕС готов одобрить полный пакет санкций против России как только это потребуется.

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