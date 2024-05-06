UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС важливо посилити виробництво зброї в Україні, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки ()
Автор: Сергій Пишкін

Для Європейського союзу (ЄС) важливо, аби виробництво озброєння в Україні лише посилювалось та ставало швидшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля на Форумі оборонної промисловості Україна-ЄС.

За словами Боррель, на форумі присутні більше 140 фірм з 25 різних країн. Зокрема мета засідання - порівняти можливості української промисловості з європейської й побачити, які є можливості, аби використати європейське фінансування для посилення та прискорення виробництва в Україні. 

"Важливо, щоб виробництво здійснювалося в Україні українськими фірмами за підтримки фірм з ЄС. Ми заощаджуємо транспортні витрати, і ми виробляємо одразу там, де це потрібно", - пояснив Боррель. 

Голова євродипломатії відзначив, що це третє засідання Форуму оборонної промисловості Україна-ЄС. Попередні проходили в Україні, а також в Сполучених Штатах Америки (США). Результатом форумів повинно стати залучення й інтеграції української оборонної промисловості в екосистему європейського оборонного потенціалу. 

"Ми повинні виробляти більше. Ми повинні виробляти швидше. У нас є фінансування Європейського фонду миру, а в рамках Європейського фонду миру у нас є Український фонд допомоги. Тож давайте подивимося, що вони можуть зробити разом, як вони можуть інтегрувати свої можливості, як ми можемо збільшити можливості української промисловості", - додав Боррель. 

Виробництво зброї в Україні 

Як неодноразово відзначалось, від початку війни Україна посилює власний оборонно-промисловий комплекс. Зокрема відчутного прогресу досягло виробництво дронів. За словами президента Володимира Зеленського, наразі до роботи в ОПК залучені майже 300 тисяч українців. Ба більше, як розповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, лише за 2023 рік наш ОПК зріс в 6 разів

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що Європа повинна перейти до промисловості воєнного часу, якщо бажає зберегти мир на континенті. Зокрема він закликав до спільного оборонно-промислового комплексу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзВійна в Україні