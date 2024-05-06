ЄС важливо посилити виробництво зброї в Україні, - Боррель

За словами Боррель, на форумі присутні більше 140 фірм з 25 різних країн. Зокрема мета засідання - порівняти можливості української промисловості з європейської й побачити, які є можливості, аби використати європейське фінансування для посилення та прискорення виробництва в Україні.

"Важливо, щоб виробництво здійснювалося в Україні українськими фірмами за підтримки фірм з ЄС. Ми заощаджуємо транспортні витрати, і ми виробляємо одразу там, де це потрібно", - пояснив Боррель.

Голова євродипломатії відзначив, що це третє засідання Форуму оборонної промисловості Україна-ЄС. Попередні проходили в Україні, а також в Сполучених Штатах Америки (США). Результатом форумів повинно стати залучення й інтеграції української оборонної промисловості в екосистему європейського оборонного потенціалу.

"Ми повинні виробляти більше. Ми повинні виробляти швидше. У нас є фінансування Європейського фонду миру, а в рамках Європейського фонду миру у нас є Український фонд допомоги. Тож давайте подивимося, що вони можуть зробити разом, як вони можуть інтегрувати свої можливості, як ми можемо збільшити можливості української промисловості", - додав Боррель.

Виробництво зброї в Україні

Як неодноразово відзначалось, від початку війни Україна посилює власний оборонно-промисловий комплекс. Зокрема відчутного прогресу досягло виробництво дронів. За словами президента Володимира Зеленського, наразі до роботи в ОПК залучені майже 300 тисяч українців. Ба більше, як розповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, лише за 2023 рік наш ОПК зріс в 6 разів.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що Європа повинна перейти до промисловості воєнного часу, якщо бажає зберегти мир на континенті. Зокрема він закликав до спільного оборонно-промислового комплексу.