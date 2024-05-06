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ЕС важно усилить производство оружия в Украине, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ()
Автор: Сергей Пышкин

Для Европейского союза (ЕС) важно, чтобы производство вооружения в Украине только усиливалось и становилось быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Форуме оборонной промышленности Украина-ЕС.

По словам Боррель, на форуме присутствуют более 140 фирм из 25 разных стран. В частности цель заседания - сравнить возможности украинской промышленности с европейской и увидеть, какие есть возможности, чтобы использовать европейское финансирование для усиления и ускорения производства в Украине. 

"Важно, чтобы производство осуществлялось в Украине украинскими фирмами при поддержке фирм из ЕС. Мы экономим транспортные расходы, и мы производим сразу там, где это нужно", - пояснил Боррель. 

Глава евродипломатии отметил, что это третье заседание Форума оборонной промышленности Украина-ЕС. Предыдущие проходили в Украине, а также в Соединенных Штатах Америки (США). Результатом форумов должно стать привлечение и интеграции украинской оборонной промышленности в экосистему европейского оборонного потенциала. 

"Мы должны производить больше. Мы должны производить быстрее. У нас есть финансирование Европейского фонда мира, а в рамках Европейского фонда мира у нас есть Украинский фонд помощи. Поэтому давайте посмотрим, что они могут сделать вместе, как они могут интегрировать свои возможности, как мы можем увеличить возможности украинской промышленности", - добавил Боррель. 

Производство оружия в Украине

Как не раз отмечалось, с начала войны Украина усиливает собственный оборонно-промышленный комплекс. В частности, ощутимого прогресса достигло производство дронов. По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время к работе в ОПК привлечены почти 300 тысяч украинцев. Более того, как рассказывал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, только за 2023 год наш ОПК вырос в 6 раз.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Европа должна перейти к промышленности военного времени, если желает сохранить мир на континенте. В частности, он призвал к общему оборонно-промышленному комплексу.

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