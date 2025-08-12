ua en ru
ЄС вагається щодо приєднання до тарифів США проти покупців нафти РФ

Вівторок 12 серпня 2025 09:03
ЄС вагається щодо приєднання до тарифів США проти покупців нафти РФ Фото: ЄС не визначився із приєднанням до тарифів США проти покупців російської нафти (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

У Євросоюзі заявили, що поки не мають позиції щодо можливого приєднання до вторинних тарифів, якими США погрожують країнам та компаніям, що купують російські енергоресурси.

Чому Китай і досі підтримує Росію у війні, що роблять західні партнери України, аби це припинити та чому у них поки нічого не вдається – читайте в матеріалі РБК-Україна.

"Ми не будемо спекулювати щодо якихось заходів, які ще не ухвалені", – відповіли в Єврокомісії на запит РБК-Україна.

Водночас у Брюсселі нагадали, що санкції проти окремих китайських компаній уже діють, але їхній обсяг обмежений.

Йдеться про 25 компаній з Китаю та Гонконгу, які, за даними ЄС, підтримують російський військово-промисловий комплекс або допомагають обходити обмеження.

"Усі рішення щодо санкцій приймаються одноголосно державами-членами ЄС у Раді (Євросоюзу, - ред.). Низка китайських компаній вже підлягає посиленому експортному контролю", – зазначили в Єврокомісії.

Там також підкреслили, що накладення обмежень на компанії не означає автоматичне покладання відповідальності на юрисдикцію, де вони зареєстровані.

"Слід зазначити, що це не означає, що ми покладаємо відповідальність за їхні дії на юрисдикцію (третю країну), в якій вони працюють", – вказали в Єврокомісії.

Тарифи США проти Індії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії.

За словами Трампа, причина в тому, що Делі продовжує активно імпортувати російську нафту, незважаючи на війну в Україні.

Трамп наголошував, що владі Індії байдуже, що загинули українці від рук російської військової машини.

