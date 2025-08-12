ua en ru
ЕС колеблется в присоединении к тарифам США против покупателей нефти из РФ

Вторник 12 августа 2025 09:03
UA EN RU
ЕС колеблется в присоединении к тарифам США против покупателей нефти из РФ Фото: ЕС не определился с присоединением к тарифам США против покупателей российской нефти (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

В Евросоюзе заявили, что пока не имеют позиции относительно возможного присоединения к вторичным тарифам, которыми США угрожают странам и компаниям, покупающим российские энергоресурсы.

Почему Китай до сих пор поддерживает Россию в войне, что делают западные партнеры Украины, чтобы это прекратить и почему у них пока ничего не получается - читайте в материале РБК-Украина.

"Мы не будем спекулировать относительно каких-то мер, которые еще не приняты", - ответили в Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

В то же время в Брюсселе напомнили, что санкции против отдельных китайских компаний уже действуют, но их объем ограничен.

Речь идет о 25 компаниях из Китая и Гонконга, которые, по данным ЕС, поддерживают российский военно-промышленный комплекс или помогают обходить ограничения.

"Все решения по санкциям принимаются единогласно государствами-членами ЕС в Совете (Евросоюза, - ред.). Ряд китайских компаний уже подлежит усиленному экспортному контролю", - отметили в Еврокомиссии.

Там также подчеркнули, что наложение ограничений на компании не означает автоматическое возложение ответственности на юрисдикцию, где они зарегистрированы.

"Следует отметить, что это не означает, что мы возлагаем ответственность за их действия на юрисдикцию (третью страну), в которой они работают", - указали в Еврокомиссии.

Тарифы США против Индии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии.

По словам Трампа, причина в том, что Дели продолжает активно импортировать российскую нефть, несмотря на войну в Украине.

Трамп подчеркивал, что властям Индии безразлично, что погибли украинцы от рук российской военной машины.

Евросоюз Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
