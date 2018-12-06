ЕС увеличит помощь юго-восточным регионам Украины, - Могерини

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Могерини заявила, что ЕС осуждает незаконную аннексию Крыма Россией

Европейский Союз предоставит поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европейской службы внешних связей.

Стороны обсудили ситуацию в Азовском море и захват РФ украинских моряков. Могерини заявила, что ЕС осуждает незаконную аннексию Крыма Россией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и одобряет проведение реформ в нашем государстве.

"На полях встречи Могерини беседовала с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Они обсудили напряженность в Керченском проливе и Азовском море и состояние пленных украинских моряков ", - говорится в сообщении.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна отпустить захваченных моряков Военно-морских сил Украины к Рождеству или Новому году.

Отметим, новая резолюция о милитаризацию аннексированного Россией Крыма, которую Генеральная ассамблея ООН рассмотрит 17 декабря, содержит более острые сигналы в адрес России, чем все предыдущие.