ЄС збільшить допомогу південно-східним регіонам України, - Могеріні

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Могеріні заявила, що ЄС засуджує незаконну анексію Криму Росією

Європейський Союз надасть підтримку південно-східним областям України, які зазнали економічні збитки через обмеження Росією доступу в українські порти через Керченську протоку. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні після зустрічі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Сторони обговорили ситуацію в Азовському морі і захоплення РФ українських моряків. Могеріні заявила, що ЄС засуджує незаконну анексію Криму Росією, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і схвалює проведення реформ у нашій державі.

"На полях зустрічі Могеріні розмовляла з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Вони обговорили напруженість в Керченській протоці і Азовському морі і стан полонених українських моряків ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія повинна відпустити захоплених моряків Військово-морських сил України до Різдва або Нового року.

Зазначимо, нова резолюція про мілітаризацію анексованого Росією Криму, яку Генеральна асамблея ООН розгляне 17 грудня, містить більш гострі сигнали на адресу Росії, ніж всі попередні.