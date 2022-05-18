ЕС увеличит оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы, - Еврокомиссия

При этом страны ЕС должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений.

"Нам нужно сохранить этот импульс", - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, возвращение войны в Европу высветило последствия многолетних неадекватных расходов на оборону.

"Из-за всех этих сокращений мы, по сути, потеряли десятилетие инвестиций в оборону", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас важно договориться о том, чтобы эти деньги были потрачены таким образом, чтобы заполнить пробелы, которые "очевидно" существуют в ЕС и НАТО.

Кроме того, осенью глава Еврокомиссии представит законодательное предложение, согласно которому покупки, сделанные совместно государствами ЕС, будут освобождены от НДС.