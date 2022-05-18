ЄС збільшить оборонні витрати до 200 млрд євро в найближчі роки, - Єврокомісія

При цьому країни ЄС повинні перейти до спільних закупівель військової техніки і озброєнь.

"Нам потрібно зберегти цей імпульс", - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, повернення війни в Європу висвітило наслідки багаторічних неадекватних витрат на оборону.

"Через всі ці скорочення ми, по суті, втратили десятиліття інвестицій в оборону", - сказала фон дер Ляйен.

За її словами, зараз важливо домовитися про те, щоб ці гроші були витрачені таким чином, щоб заповнити прогалини, які "очевидно" існують в ЄС і НАТО.

Крім того, восени глава Єврокомісії представить законодавчу пропозицію, згідно з якою покупки, зроблені спільно державами ЄС, будуть звільнені від ПДВ.