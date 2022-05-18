RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС збільшить оборонні витрати до 200 млрд євро в найближчі роки, - Єврокомісія

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Європейського союзу домовилися збільшити витрати на оборону. Зокрема, планується виділяти на оборонні витрати до 200 млрд євро в найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

При цьому країни ЄС повинні перейти до спільних закупівель військової техніки і озброєнь.

"Нам потрібно зберегти цей імпульс", - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, повернення війни в Європу висвітило наслідки багаторічних неадекватних витрат на оборону.

"Через всі ці скорочення ми, по суті, втратили десятиліття інвестицій в оборону", - сказала фон дер Ляйен.

За її словами, зараз важливо домовитися про те, щоб ці гроші були витрачені таким чином, щоб заповнити прогалини, які "очевидно" існують в ЄС і НАТО.

Крім того, восени глава Єврокомісії представить законодавчу пропозицію, згідно з якою покупки, зроблені спільно державами ЄС, будуть звільнені від ПДВ.

Нагадаємо, глави МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Кошти будуть витрачені на військову техніку.

При цьому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки та озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияМіністерство оборони України