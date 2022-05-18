ЄС збільшить оборонні витрати до 200 млрд євро в найближчі роки, - Єврокомісія

Країни Європейського союзу домовилися збільшити витрати на оборону. Зокрема, планується виділяти на оборонні витрати до 200 млрд євро в найближчі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.
При цьому країни ЄС повинні перейти до спільних закупівель військової техніки і озброєнь.
"Нам потрібно зберегти цей імпульс", - заявила вона.
За словами глави Єврокомісії, повернення війни в Європу висвітило наслідки багаторічних неадекватних витрат на оборону.
"Через всі ці скорочення ми, по суті, втратили десятиліття інвестицій в оборону", - сказала фон дер Ляйен.
За її словами, зараз важливо домовитися про те, щоб ці гроші були витрачені таким чином, щоб заповнити прогалини, які "очевидно" існують в ЄС і НАТО.
Крім того, восени глава Єврокомісії представить законодавчу пропозицію, згідно з якою покупки, зроблені спільно державами ЄС, будуть звільнені від ПДВ.
Нагадаємо, глави МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Кошти будуть витрачені на військову техніку.
При цьому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки та озброєння.
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