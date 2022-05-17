Боррель про военную помощь Украине: не позволим, чтобы у ВСУ закончилось оружие

Страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.

"В настоящее время конфликт находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружение Украины закончились", - сказал Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по обороне.

Также он добавил, что гражданская миссия ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.