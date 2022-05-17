ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боррель про военную помощь Украине: не позволим, чтобы у ВСУ закончилось оружие

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 19:05
Боррель про военную помощь Украине: не позволим, чтобы у ВСУ закончилось оружие Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.

"В настоящее время конфликт находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружение Украины закончились", - сказал Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по обороне.

Также он добавил, что гражданская миссия ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.

Напомним, главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы