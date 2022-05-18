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ЕС увеличит оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы, - Еврокомиссия

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Брюссель, Среда 18 мая 2022 14:50
ЕС увеличит оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы, - Еврокомиссия Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Европейского союза договорились увеличить расходы на оборону. В частности, планируется выделять на оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

При этом страны ЕС должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений.

"Нам нужно сохранить этот импульс", - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, возвращение войны в Европу высветило последствия многолетних неадекватных расходов на оборону.

"Из-за всех этих сокращений мы, по сути, потеряли десятилетие инвестиций в оборону", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас важно договориться о том, чтобы эти деньги были потрачены таким образом, чтобы заполнить пробелы, которые "очевидно" существуют в ЕС и НАТО.

Кроме того, осенью глава Еврокомиссии представит законодательное предложение, согласно которому покупки, сделанные совместно государствами ЕС, будут освобождены от НДС.

Напомним, главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.

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