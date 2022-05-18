ЕС увеличит оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы, - Еврокомиссия
Страны Европейского союза договорились увеличить расходы на оборону. В частности, планируется выделять на оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
При этом страны ЕС должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений.
"Нам нужно сохранить этот импульс", - заявила она.
По словам главы Еврокомиссии, возвращение войны в Европу высветило последствия многолетних неадекватных расходов на оборону.
"Из-за всех этих сокращений мы, по сути, потеряли десятилетие инвестиций в оборону", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, сейчас важно договориться о том, чтобы эти деньги были потрачены таким образом, чтобы заполнить пробелы, которые "очевидно" существуют в ЕС и НАТО.
Кроме того, осенью глава Еврокомиссии представит законодательное предложение, согласно которому покупки, сделанные совместно государствами ЕС, будут освобождены от НДС.
Напомним, главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.
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