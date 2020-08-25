ЕС утвердит санкции против Беларуси на следующей неделе, - журналист

Европейский Союз согласует санкции против Беларуси на следующей неделе. Впрочем, в санкционном списке нет президента Александа Лукашенко.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Впрочем, Лукашенко еще могут добавить в этот список.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал он.

Напомним, Европейский союз официально заявил о неприятии результатов выборов в Беларуси.

При этом в МИД Польши призвали Евросоюз не ограничиваться санкциями по отношению к Беларуси, но и предложить план по урегулированию конфликта.

РБК-Украина писало, что Литва внесла президента Беларуси Александра Лукашенко в "черный список" лиц, которым хотят запретить въезд в страну.