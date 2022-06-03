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ЕС утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

Фото: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне военной агрессии России против Украины, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. Ограничения были введены не нефть, экспорт и радиовещание агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.

Какие ограничения вел ЕС

  • нефть:

ЕС запретил закупку, импорт и передачу нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от нефти займет от 6 до 8 месяцев.

В то же время предусмотрено исключение относительно импорта нефти трубопроводом в страны ЕС, которые в силу своего географического положения не имеют пока альтернативных вариантов.

"Кроме того, Болгария и Хорватия также будут пользоваться временными отступлениями относительно импорта российской сырой нефти морским путем и вакуумного газойля соответственно", - пишет пресс-служба.

  • De-SWIFTing:

ЕС отключил от SWIFT еще три российские банки: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк", и белорусский "Банк развития".

  • радиовещание:

Союз остановил деятельность в ЕС трех российских госкомпаний: РТР Планета, РТР Россия, Россия 24, ТВ Центр Международный.

  • ограничения на экспорт:

"ЕС расширяет список физических и юридических лиц, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В этот список включены как российские, и белорусские организации", - добавляет пресс-служба.

Также санкций ЕС ударят и по российскому сектору обороны и безопасности. В список ограничений попали 80 химических веществ, которые страна-оккупант может применить для производства химического оружия.

  • консалтинговые услуги:

ЕС запретил предоставлять России бухгалтерские услуги, услуги по связям с общественностью, а также консалтинговые и облачные услуги.

  • индивидуальные санкции:

ЕС ввел санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к зверствам в Буче и Мариуполе, ведущих бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний в сфере обороны.

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