ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

На тлі військової агресії Росії проти України, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. Обмеження були введенні не нафту, експорт й радіомовлення агресора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.
нафта:
ЄС заборонив закупівлю, імпорт й передачу нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до ЄС. Поетапна відмова від нафти займе від 6 до 8 місяців.
Водночас передбачено виняток щодо імпорту нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення не мають наразі альтернативних варіантів.
"Крім того, Болгарія та Хорватія також користуватимуться тимчасовими відступами щодо імпорту російської сирої нафти морським шляхом та вакуумного газойлю відповідно", - пише пресслужба.
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк", й білоруський "Банк развития".
Союз зупинив діяльність у ЄС трьох російських держкомпаній: РТР Планета, РТР Росія, Росія 24, ТВ Центр Міжнародний.
"ЄС розширює список фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. До цього списку включені як російські, і білоруські організації", - додає пресслужба.
Також санкцій ЄС вдарять й по російському сектору оборони й безпеки. До списку обмежень потрапили 80 хімічних речовин, які країна-окупант може застосувати для виробництва хімічної зброї.
ЄС заборонив надавати Росії бухгалтерські послуги, послуги зв'язків із громадськістю, а також консалтингові й хмарні послуги.
ЄС ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до звірств в Бучі й Маріуполі, провідних бізнесменів, членів сімей олігархів й кремлівських чиновників, а також компаній у сфері оборони.
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