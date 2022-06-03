ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

Які обмеження вів ЄС

нафта:

ЄС заборонив закупівлю, імпорт й передачу нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до ЄС. Поетапна відмова від нафти займе від 6 до 8 місяців.

Водночас передбачено виняток щодо імпорту нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення не мають наразі альтернативних варіантів.

"Крім того, Болгарія та Хорватія також користуватимуться тимчасовими відступами щодо імпорту російської сирої нафти морським шляхом та вакуумного газойлю відповідно", - пише пресслужба.

De-SWIFTing:

ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк", й білоруський "Банк развития".

радіомовлення:

Союз зупинив діяльність у ЄС трьох російських держкомпаній: РТР Планета, РТР Росія, Росія 24, ТВ Центр Міжнародний.

обмеження на експорт:

"ЄС розширює список фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. До цього списку включені як російські, і білоруські організації", - додає пресслужба.

Також санкцій ЄС вдарять й по російському сектору оборони й безпеки. До списку обмежень потрапили 80 хімічних речовин, які країна-окупант може застосувати для виробництва хімічної зброї.

консалтингові послуги:

ЄС заборонив надавати Росії бухгалтерські послуги, послуги зв'язків із громадськістю, а також консалтингові й хмарні послуги.

індивідуальні санкції:

ЄС ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до звірств в Бучі й Маріуполі, провідних бізнесменів, членів сімей олігархів й кремлівських чиновників, а також компаній у сфері оборони.