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ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси. Сегодня завершилась письменная процедура их оформления.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Письменная процедура закончилась. Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии", - отметил журналист.

Отметим, эти санкции связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Напомним, ранее стало известно, что санкции затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор Беларуси.

А накануне газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси закроет "последние лазейки" для режима Лукашенко. В частности, речь идет о финансовых ограничениях, например, запрет на торговлю ценными бумагами, на доступ к денежному рынку и зарубежному кредитованию.

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