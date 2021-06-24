ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі
Європейський союз затвердив секторальні санкції проти Білорусі. Сьогодні завершилася письмова процедура їх оформлення.
Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Письмова процедура закінчилася.Галузеві санкції ЄС проти Білорусі схвалено. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", - зазначив журналіст.
Відзначимо, ці санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що санкції обмежать калійну промисловість, нафта і банківський сектор Білорусі.
А напередодні газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі закриє "останні лазівки" для режиму Лукашенка. Зокрема, мова йде про фінансові обмеження, наприклад, заборону на торгівлю цінними паперами, на доступ до грошового ринку і закордонного кредитування.