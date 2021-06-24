ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 24 червня 2021 13:33
ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз затвердив секторальні санкції проти Білорусі. Сьогодні завершилася письмова процедура їх оформлення.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Письмова процедура закінчилася.Галузеві санкції ЄС проти Білорусі схвалено. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", - зазначив журналіст.

Відзначимо, ці санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що санкції обмежать калійну промисловість, нафта і банківський сектор Білорусі.

А напередодні газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі закриє "останні лазівки" для режиму Лукашенка. Зокрема, мова йде про фінансові обмеження, наприклад, заборону на торгівлю цінними паперами, на доступ до грошового ринку і закордонного кредитування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Білорусь Санкції
NEWS
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ