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ЕС утвердил продление экономических санкций против России

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Брюссель, Понедельник 12 июля 2021 11:25
ЕС утвердил продление экономических санкций против России Фото: Евросоюз продлевает санкции против России (naslovi eu)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Утверждено продление отсрочка экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев по Украине и Крыму", - отметил он.

Напомним, ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России.

А на последнем саммите лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость.

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