ЕС утвердил продление экономических санкций против России
Фото: Евросоюз продлевает санкции против России (naslovi eu)
Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Утверждено продление отсрочка экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев по Украине и Крыму", - отметил он.
Напомним, ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России.
А на последнем саммите лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость.