ЄС затвердив продовження економічних санкцій проти Росії
Фото: Євросоюз продовжує санкції проти Росії (naslovi eu)
Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовуються за окупацію Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Затверджено продовження відстрочення економічних санкцій ЄС проти Росії на 6 місяців по Україні та Криму", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Брюссель найближчим часом підготує варіанти нових санкцій проти Росії.
А на останньому саміті лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність.