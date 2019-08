ЕС утвердил нового главу дипломатического ведомства

Кандидатура Жозепа Боррели подлежит голосованию в Европарламенте

Европейский совет утвердил исполняющего обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евросовета в Twitter.

Как сообщается, его кандидатура подлежит голосованию в Европейском парламенте.

"Европейский совет формально назначила Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении.

