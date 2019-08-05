ЕС утвердил нового главу дипломатического ведомства

Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Кандидатура Жозепа Боррели подлежит голосованию в Европарламенте

Европейский совет утвердил исполняющего обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евросовета в Twitter.

Как сообщается, его кандидатура подлежит голосованию в Европейском парламенте.

"Европейский совет формально назначила Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении.

European Council formally appoints @JosepBorrellF as EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. #EUCO

As Commission vice president, he will be subject to a consent vote by @Europarl_EN together with all Commission members.https://t.co/SlruHY3O6K — EU Council Press (@EUCouncilPress) 5 августа 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка, испанец Жозеп Боррель может занять пост главы европейской дипломатии.

Кроме того, на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов.