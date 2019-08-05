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ЄС затвердив нового главу дипломатичного відомства

Новини » Політика    05.08.2019 - 21:50
ЄС затвердив нового главу дипломатичного відомства
Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Кандидатура Жозепа Боррели підлягає голосуванню в Європарламенті

Європейська рада затвердила виконуючого обов'язки глави Міністерства закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля на посаду глави дипломатичного відомства ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Євроради Twitter.

Як повідомляється, його кандидатура підлягає голосуванню в Європейському парламенті.

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Однак його кандидатура ще підлягає голосуванню в Європарламенті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 липня на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові пости в політичних та економічних структурах ЄС. На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку, іспанець Жозеп Боррель може зайняти пост глави європейської дипломатії.

Крім того, на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

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