ЄС затвердив нового главу дипломатичного відомства

Кандидатура Жозепа Боррели підлягає голосуванню в Європарламенті

Європейська рада затвердила виконуючого обов'язки глави Міністерства закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля на посаду глави дипломатичного відомства ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Євроради Twitter.

Як повідомляється, його кандидатура підлягає голосуванню в Європейському парламенті.

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Однак його кандидатура ще підлягає голосуванню в Європарламенті", - йдеться в повідомленні.

European Council formally appoints @JosepBorrellF as EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. #EUCO

As Commission vice president, he will be subject to a consent vote by @Europarl_EN together with all Commission members.https://t.co/SlruHY3O6K