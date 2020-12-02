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ЕС утвердил механизм санкций за нарушение прав человека, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза одобрили новый механизм санкций за нарушение прав человека. Механизм должен вступить в силу на следующей неделе.

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Об этом на странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По словам журналиста, этот санкционный механизм будет применяться во всем мире как в отношении государственных, так и негосударственных субъектов, которые причастны к нарушению прав человека.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" режиму санкций ЕС по правам человека. Механизм вступит в силу 10 декабря, но имена и объекты до сих пор не добавлены в санкционный список", - написал Йозвяк.

Напомним, в Европейском союзе также готовят санкции против России и Китая за распространение фейков. Ожидается, что предложение о введении санкций будет объявлено Европейской комиссией на следующей неделе.

Кроме того, в Европейском союзе угрожали Александру Лукашенко новыми санкциями за насилие против белорусского народа. В ЕС призывали белорусский режим пойти на уступки.

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