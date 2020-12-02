ЄС затвердив механізм санкцій за порушення прав людини, - журналіст

Посли Європейського союзу схвалили новий механізм санкцій за порушення прав людини. Механізм має набути чинності наступного тижня.

Про це на сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За словами журналіста, цей санкційний механізм буде застосовуватися у всьому світі як щодо державних, так і щодо недержавних суб'єктів, які причетні до порушення прав людини.

"Посли ЄС дали "зелене світло" режиму санкцій ЄС щодо прав людини. Механізм набуде чинності 10 грудня, але імена та об'єкти досі не додані у санкційний список", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, у Європейському союзі також готують санкції проти Росії та Китаю за поширення фейків. Очікується, що пропозиція введення санкцій буде оголошена Європейською комісією наступного тижня.

Крім того, в Європейському союзі погрожували Олександру Лукашенку новими санкціями за насильство проти білоруського народу. В ЄС закликали білоруський режим піти на поступки.