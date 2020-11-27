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В ЕС на следующей неделе утвердят механизм санкций за нарушение прав человека

Брюссель, Пятница 27 ноября 2020 10:54
В ЕС на следующей неделе утвердят механизм санкций за нарушение прав человека
Фото: флаги ЕС (flick com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском союзе в начале декабря утвердят механизм санкций за нарушения в сфере прав человека. Соответствующее решение примут на следующей неделе.

Об этом написал в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

"На следующей неделе послы ЕС утвердят глобальный режим санкций в отношении прав человека. Должен быть начат незадолго до или в день прав человека, 10 декабря", - написал Джозвяк.

Ранее семь стран-партнеров ЕС, в частности и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

После этого в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины. Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.

Украина заявила, что приняла во внимание вручение послу в Беларуси ноты протеста. Киев считает реакцию белорусской стороны излишне эмоциональной и в целом безосновательной.

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