ЕС не успокоится, пока Лукашенко не освободит Протасевича, - глава Евросовета

Европейский союз не успокоится в отношении Беларуси, пока президента Александр Лукашенко не освободит оппозиционного журналиста Романа Протасевича . Брюссель остается на стороне тех, кто борется за свободу слова и демократию.

"Я хотел бы обратиться ко всему белорусскому народу, с особым акцентом на тех гражданах, которые борются за свободу слова и демократию: Европейский союз на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас, чтобы вы могли выбрать свой путь", - отметил он.

По его словам, нынешний режим в Беларуси несете полную ответственность за состояние Протасевича.

"Роман Протасевич и все политические заключенные, обращаюсь к вам: ЕС не успокоится, пока вас не освободят. Я также обращаюсь к президенту Лукашенко. Вы должны освободить господина Романа Протасевича как можно скорее", - добавил Мишель.