ЕС не успокоится, пока Лукашенко не освободит Протасевича, - глава Евросовета

Европейский союз не успокоится в отношении Беларуси, пока президента Александр Лукашенко не освободит оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Брюссель остается на стороне тех, кто борется за свободу слова и демократию.
Об этом на заседании Европарламента заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает polsatnews.pl.
"Я хотел бы обратиться ко всему белорусскому народу, с особым акцентом на тех гражданах, которые борются за свободу слова и демократию: Европейский союз на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас, чтобы вы могли выбрать свой путь", - отметил он.
По его словам, нынешний режим в Беларуси несете полную ответственность за состояние Протасевича.
"Роман Протасевич и все политические заключенные, обращаюсь к вам: ЕС не успокоится, пока вас не освободят. Я также обращаюсь к президенту Лукашенко. Вы должны освободить господина Романа Протасевича как можно скорее", - добавил Мишель.
Напомним, ранее Протасевич в интервью заявил, что признает вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Западные чиновники отмечают, что признания были сделаны под пытками.
23 мая в Беларуси принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.