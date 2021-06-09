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ЄС не заспокоїться, поки Лукашенко не звільнить Протасевича, - глава Євроради

Автор: РБК-Україна

Європейський союз не заспокоїться щодо Білорусі, поки президента Олександр Лукашенко не звільнить опозиційного журналіста Романа Протасевича. Брюссель залишається на боці тих, хто бореться за свободу слова і демократію.

Про це на засіданні Європарламенту заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, передає polsatnews.pl.

"Я хотів би звернутися до всього білоруського народу, з особливим акцентом на тих громадянах, які борються за свободу слова і демократію: Європейський союз на вашому боці, і ми будемо підтримувати вас, щоб ви могли обрати свій шлях", - зазначив він.

За його словами, нинішній режим в Білорусі несете повну відповідальність за стан Протасевича.

"Роман Протасевич і всі політичні в'язні, звертаюся до вас: ЄС не заспокоїться, поки вас не звільнять. Я також звертаюся до президента Лукашенка. Ви повинні звільнити пана Романа Протасевича якомога швидше", - додав Мішель.

Нагадаємо, раніше Протасевич в інтерв'ю заявив, що визнає провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Західні чиновники зазначають, що зізнання були зроблені під тортурами.

23 травня в Білорусі примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародного співтовариства.

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Новини України Олександр ЛукашенкоШарль МишельРоман Протасевич