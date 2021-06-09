ЄС не заспокоїться, поки Лукашенко не звільнить Протасевича, - глава Євроради

Європейський союз не заспокоїться щодо Білорусі, поки президента Олександр Лукашенко не звільнить опозиційного журналіста Романа Протасевича . Брюссель залишається на боці тих, хто бореться за свободу слова і демократію.

"Я хотів би звернутися до всього білоруського народу, з особливим акцентом на тих громадянах, які борються за свободу слова і демократію: Європейський союз на вашому боці, і ми будемо підтримувати вас, щоб ви могли обрати свій шлях", - зазначив він.

За його словами, нинішній режим в Білорусі несете повну відповідальність за стан Протасевича.

"Роман Протасевич і всі політичні в'язні, звертаюся до вас: ЄС не заспокоїться, поки вас не звільнять. Я також звертаюся до президента Лукашенка. Ви повинні звільнити пана Романа Протасевича якомога швидше", - додав Мішель.