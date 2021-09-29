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ЕС может усложнить выдачу виз представителям режима Лукашенко

Автор: Артем Горовенко

Европейская комиссия предлагает отменить упрощенный визовый режим для представителей белорусского режима Александра Лукашенко. Таким образом, визы в страны ЕС для них обойдутся дороже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что такое решение последовало за попытками белорусского режима дестабилизировать ЕС с помощью потока нелегалов, а также за решением Минска приостановить действие соглашения о реадмиссии.

Предлагается отменить упрощенный визовый режим для определенных категорий лиц, связанных с режимом. Решение не касается обычных граждан Беларуси.

Отметим, на сегодня шенгенская виза стоит для белорусов 35 евро. Для граждан стран, с которыми у ЕС не действует упрощенный режим, визы стоят 80 евро.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС может завершить подготовку новых санкций против Беларуси до конца октября.

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